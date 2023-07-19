Обвиняемого в убийстве на Фрунзенском рынке в Томске отправили в СИЗО

Обвиняемый был против того, чтобы его заключили под стражу, и вину свою в убийстве не признал. Фото: прокуратура Томской области

В Томске продолжается расследование резонансного убийства мужчины, который на Фрунзенском рынке пытался помешать злоумышленнику украсть апельсины. Напомним, что трагедия произошла вчера, 18 июля. Злоумышленник нанес мужчине несколько ударов ножом, и вскоре тот умер в машине скорой помощи.

В тот же день подозреваемого в убийстве задержали. А сегодня для него избрали меру пресечения.

«Обвиняемого заключили под стражу на два месяца до 18 сентября 2023 года», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Обвиняемый был против того, чтобы его заключили под стражу, и вину свою в убийстве не признал.

Прокуратура контролирует расследование убийства.

Ранее томичи стали нести цветы к месту совершения убийства.

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