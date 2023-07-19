«Он бился в конвульсиях»: свидетели рассказали о последних минутах жизни зарезанного на томском рынке мужчины

До приезда скорой мужчина истекал кровью. Фото предоставлено Татьяной К.

С утра у входа на Фрунзенский рынок лежат цветы – там, где накануне произошло зверское убийство. Журналистка «Комсомольской правды – Томск» побывала на месте событий и поговорила с очевидцами трагедии. В самом центре страшных событий вчера оказалась 15-летняя Татьяна К., продавец услуг сотового оператора. Это к ее стойке подбежал окровавленный мужчина с просьбой вызвать скорую помощь. Девушка до сих пор не пришла в себя после случившегося.

Фото: Анна Ковалёва

«При мне впервые человек умер. Теперь у меня случаются панические атаки, очень тяжело это переживаю. Ночью, если честно, одна боялась спать в темноте», - признается девушка.

Сочла неадекватом и решила не связываться

Напомним, после полудня 18 июля к фруктовому павильону крытого рынка подошел неизвестный и спросил, продаются ли мандарины. Затем набрал цитрусовых в пакет и направился к выходу. Продавец Людмила Мурсалимова детально описала изданию произошедшее.

«Спрашиваю: «Рассчитаться не хотите?», отвечает: «Нет, продукты не продаются». Я его потом вспомнила. Недавно он так же взял мандаринку мимоходом и пошел дальше. Парня догнали, пытались толпой отобрать, а он нес все ту же чушь. Схватил мандаринку, прямо со шкуркой откусил и ушел», - поделилась сотрудница торговой точки.

Женщина пояснила, что решила не связываться с человеком, которого она сочла неадекватным.

Продавец Людмила Мурсалимова Фото: Анна Ковалёва

Хотел восстановить справедливость

По словам Людмилы, за полминуты до инцидента у злополучной торговой точки прошел охранник. Вышло так, что факт грабежа заметил один из покупателей. Он вышел за молодым человеком на улицу, решив заставить его вернуть фрукты.

«Незнакомец остановил грабителя, взял его за руку и сказал: «Пойдем, ты вернешь обратно мандарины». Тот начал драться, но никто никого сильно не бил. Между ними стояла пожилая женщина и кричала тому, кто пытался остановить кражу: «Ты сам виноват, зачем нарываешься?», - рассказывает свидетельница Татьяна.

С криком «У тебя нет чести» зарезал безоружного

Девушка уточняет, что укравший фрукты на несколько секунд скрылся за пожилой женщиной и быстро достал большой нож. В этот момент у второго молодого человека упали очки.

«Когда он наклонился, чтобы поднять их, получил первый удар ножом. Стал убегать, но напавший настиг и снова его пырнул с криком «У тебя нет чести!». Затем спокойно ушел. Охрана просто стояла возле входа на улице и смотрела», - поделилась деталями юная томичка, которая успела запечатлеть на видео произошедшее.

До приезда скорой мужчина истекал кровью. Фото предоставлено Татьяной К.

Татьяна уточнила, что одновременно несколько человек звонили в полицию и в скорую. Трагедия произошла в 12:26, врачи прибыли на место в 12:42.

«Пока ждали медиков, мужчина лежал с кровотечением, а старушка стояла и продолжала на него кричать: «Ты сам виноват, нарвался!». Было страшно, но я подошла. Мы с незнакомыми парнем и девушкой положили пострадавшему под голову рюкзак», - рассказывает томичка.

Побледнел и забился в конвульсиях

Люди, которые пытались помочь забившемуся в конвульсиях мужчине, держали его руки. Просили разговаривать и оставаться в сознании.

«Он был уже весь бледный. Я слышала последние слова этого мужчины: «Вы скорую вызвали?». Приехал реанимобиль, истекавшего кровью на носилках занесли в салон и минут 40 старались откачать, вся машина тряслась. Когда врачи открывали дверь, было видно, что у пострадавшего перевязан весь живот», - делится Татьяна.

Вскоре свидетели трагедии узнали, что спасти мужчину не удалось.

Фото: Анна Ковалёва

«Комсомольская правда – Томск» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

Добавим, журналистка издания намеревалась пообщаться и с охраной Фрунзенского рынка, чтобы взять комментарий по поводу произошедшего убийства. Однако на территории торгового объекта ни одного охранника найти не удалось.

На звонки одного из продавцов - собеседницы издания - охрана не ответила. Дверь офиса администрации рынка представителю прессы не открыли.

Читайте также Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве на Фрунзенском рынке Томска