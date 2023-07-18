Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины на Фрунзенском рынке в Томске

Фото: СК РФ по Томской области

В Томске полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины на Фрунзенском рынке. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Подозреваемый в убийстве мужчины на Фрунзенском рынке задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и суд рассмотрит ходатайство следователя об аресте задержанного", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 18 июля, на рынке произошла драка, которая и закончилась поножовщиной. Мужчина пытался остановить вора, который украл фрукты с рынка, однако получил удар ножом.