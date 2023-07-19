Томичи несут цветы к месту убийства мужчины на Фрунзенском рынке

Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

Томичи начали приносить цветы к месту в районе Фрунзенского рынка, где накануне мужчина получил смертельное ранение. Напомним, что на него напали с ножом 18 июля. Погибший хотел остановить вора, который пытался украсть апельсины с прилавка. Грабитель нанес потерпевшему несколько ударов ножом, в результате мужчина умер в машине скорой помощи.

Фотографию с цветами на месте убийства опубликовали в Telegram-канале «Я из Томска». В комментариях к посту томичи выражают соболезнования.

Подозреваемого в убийстве оперативно задержали в тот же день. Вскоре было опубликовано видео с его допроса.