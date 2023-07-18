В июне 2023 года бензин в Томской области подорожал на 1,9%

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В среднем за 1 литр бензина марки АИ-92 житель Томской области платит 46,44 рубля, АИ-95 - 49,12, АИ-98 и выше – 60,50 рубля. В целом, цены на нефтепродукты в регионе выросли в июне 2023 года на 1,9%. Об этом сообщила пресс-служба Томскстата.

Уточняется также, что стоимость литра дизельного топлива в первый летний месяц стоила 61,39 рубля.

«По сравнению с маем 2023 года цены на бензин выросли в среднем на 1,9%, в том числе на бензин марки АИ-92 – на 1,9%, АИ-95 – на 2,1%, АИ-98 – на 1,5%. Дизельное топливо подорожало на 0,3%», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в марте был зафиксирован лишь небольшой рост цен на нефтепродукты.

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