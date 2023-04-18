Небольшой рост цен на бензин зафиксирован в Томской области

В Томске цены на бензин выросли на 0,5% в марте. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области бензин в марте 2023 года подорожал в среднем на 0,5% в сравнении с февралем, дизельное топливо подешевело на 0,3%, сообщает пресс-служба Томскстата.

«Средняя потребительская цена за литр бензина марки АИ-92 составила 45,23 рубля, АИ-95 – 47,73 рубля, АИ-98 и выше – 59,05 рубля. Дизельное топливо стоило 61,72 рубля за литр», – говорится в сообщении.

В сравнении с февралем текущего года, цены на бензин выросли в среднем на 0,5 %. Бензин марки АИ-92 подорожал – на 0,6%, АИ-95 – на 0,5%. Стоимость бензина марки АИ-98 и выше не изменилась. Дизельное топливо подешевело на 0,3%.

Если сравнивать с декабрем 2022 года, то бензин подорожал в среднем на 0,5%. Бензин АИ-92 – на 0,6%, АИ-95 – на 0,5%, АИ-98 и выше не изменился в цене. Дизельное топливо подорожало в среднем на 1%.

Цена на бензин марки АИ-92 в марте 2023 года составляла 45,09 рубля, в Асино – 45,67 рубля, в Колпашево – 46,50 рубля, в Стрежевом – 42,95 рубля.

АИ-95 в Томске стоил 47,53 рубля, в Асино – 48,65 рубля, в Колпашево – 49,13 рубля, в Стрежевом – 44,98 рубля. Бензин АИ-98 и выше в Томске стоил 59,05 рубля за литр.

А вот дизельное топливо в областном центре стоило 61,99 рубля за литр, в Асино – 59,97 рубля, в Колпашево – 61,63 рубля, в Стреевом – 61,10 рубля.