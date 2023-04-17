Томскстат сравнил цены на бензин в крупных городах Сибири

Томскстат выяснил, где самый дешевый бензин в СФО. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Томскстат проанализировал средние цены на бензин и дизельное топливо в территориальных центрах Сибирского федерального округа. Цифры приводятся по состоянию на март 2023 года в сравнении с прошлым годом.

По данным аналитиков, цены на нефтепродукты в Томске в марте 2023 года были следующие.

Бензин стоил в среднем 50 рублей за литр. В том числе, за литр бензина марки АИ-92 в областном центре нужно было отдать 45,09 рубля. Литр АИ-95 стоил 47,53 рубля, АИ-98 и выше – 59,05 рубля; дизельное топливо – 62 рубля.

Бензин марки АИ-92 в конце марта 2023 года дороже всего был в Иркутске – 47,69 рубля за литр. Цена сохранилась на уровне прошлого года. Дешевле всего машину можно было заправить в Кемерове – 43,84 рубля (-0,42 рубля).

Самая высокая стоимость на бензин марки АИ-95 сложилась в Иркутске – 50,40 рубля, а минимальная цена в Барнауле – 46,52 рубля. Цены не изменились в сравнении с прошлым годом.

Самый дорогой бензин марки АИ-98 зафиксирован в Горно-Алтайске – 67 рублей, относительно прошлого года он подорожал на 7 рублей. Самый дешевый бензин этой марки был в Барнауле – 59,01 рубля (-0,15 рубля).

Дизельное топливо в марте текущего года дороже всего было в Кызыле – 68,85 рубля (-3,69 рублей), дешевле – в Омске – 58,15 рубля (-1,31 рубля).