За сутки в Томской области потушили 14 лесных пожаров

Лесные пожары в Томской области тушат почти 600 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области за сутки ликвидировали 14 лесных пожаров в Верхнекетском, Александровском, Зырянском, Каргасокском, Колпашевском, Первомайском и Тимирязевском лесничествах, сообщили в департаменте лесного хозяйства региона. Напомним, что накануне в лесах Томской области действовали более 40 пожаров.

«Еще три пожара удалось локализовать», - прокомментировали в департаменте.

Уменьшить интенсивность пожаров помог самолет-зондировщик, который доставили из Иркутской области. Но обстановка на севере Томской области остается напряженной, поэтому туда направляют силы с ликвидированных пожаров и прибывающие эшелоны. Тушить лесные пожары помогают подразделения из Тывы, Бурятии, Новосибирска и Архангельской области, а также аэрогруппировка ГУ МЧС России по Томской области. Ожидается, что сегодня в Томскую область прибудет группа из Приморского края, которую направят на тушение самых сложных пожаров на севере региона.

В тушении лесных пожаров участвуют 598 человек и 77 единиц техники.

Напомним, что ситуацию с лесными пожарами в Томской области взял на контроль Роспотребнадзор.