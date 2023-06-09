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НовостиОбщество9 июня 2023 3:46

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с лесными пожарами в Томской области

Специалисты проводят проверки атмосферного воздуха
Алёна Мищенко
Ситуация с лесными пожарами стоит на контроле Роспотребнадзора.

Ситуация с лесными пожарами стоит на контроле Роспотребнадзора.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор взял на особый контроль ситуацию с лесными пожарами в Томской области. Специалисты проводят проверки атмосферного воздуха, сообщает региональное управление.

«В связи с неблагоприятной природной ситуацией Управление Роспотребнадзора по Томской области и Центр гигиены и эпидемиологии по Томской области находится в состояние повышенной готовности», — говорится в сообщении.

В этот период специалисты проверяют атмосферный воздух. В случае задымления отбираются пробы показателей воздуха на наличие в нем продуктов горения — оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, сажи и взвешенных веществ.

По предварительным данным Роспотребндазора, превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ не зарегистрировано.

Также в управление не поступало обращений об ухудшении качества атмосферного воздуха из-за пожаров.

Ситуация находится на особом контроле санитарного надзора.