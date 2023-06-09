Более 40 лесных пожаров действуют на всей территории Томской области

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Несколько десятков лесных пожаров продолжают действовать на всей территории Томской области. В ликвидации огня задействовано 525 человек, сообщили в областном департаменте лесного хозяйства.

«Всего на территории Томской области действует 41 лесной пожар. На ликвидации огня задействованы 525 человек и 66 единиц техники. На севере Томской области в зоне действия 15 лесных пожаров ведет работу самолет-зондировщик Ан-26. При помощи водосливных устройств с вертолетов Ми-8 было сделано 10 сливов 15 тонн воды», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки было ликвидировано пять лесных пожаров на территории Кожевниковского, Каргасокского и Александровского районов на общей площади 633 гектаров.

Работа оперативного штаба по тушению лесных пожаров продолжается. По словам специалистов, смена атмосферного фронта не улучшила обстановку. Тушение огня осложняет грозовая активность. Она не дает пролететь авиации в зону действия лесных пожаров.

Также в департаменте отметили, что на помощь для тушения пожаров прибывают новые силы. В лесничествах региона мобилизированы все имеющиеся силы. В мероприятиях по локализации и ликвидации огня также принимают участие арендаторы лесных участков и добровольцы из районов области.

Из Тывы и Новосибирска прибыли 35 человек. Из регионального ГУ МЧС работает аэрогруппировка из 20 человек.

«Из федерального резерва в регионе задействованы 42 работника. Дополнительно из Архангельской области привлечены 50 сотрудников авиапожарной службы и еще 50 огнеборцев в пути из Приморского края», — уточнили в департаменте.

В настоящее время на тушении работают 2 вертолета Ми-8, дополнительно привлекли Ми-8МТВ-3.

Всего с начала года ликвидировано 85 лесных пожаров на общей площади 1881,7 гектаров. Средняя площадь одного пожара составляет 22,1 гектаров.