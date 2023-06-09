Вызывающий дожди самолет помогает бороться с лесными пожарами в Томской области

Фото: Департамент лесного хозяйства Томской области

На севере Томской области к работам приступил самолет-зондировщик «Циклон» Ан-26, вызывающий осадки для тушения лесных пожаров. Накануне он прибыл из Иркутской области, сообщает облдепартамент лесного хозяйства.

Два дня подряд более 4 часов в небе над Каргасокским районом лётчики-наблюдатели и пилоты проводят работы по искусственному вызыванию осадков для тушения труднодоступных пожаров.

В департаменте рассказали, что на фюзеляже борта Ан-26 установлены специальные панели, заряженные пиропатроны с йодистым серебром. Достигая нужную высоту, летчик-наблюдатель производит выстрелы для конденсации влаги.

«При проведении работ необходимы подходящие облака именно в месте развития пожаров. После введения реагентов в течение 30 минут происходит выпадение осадков. Над 9 из 11 отработанными накануне пожарами, прошли незначительные осадки, которые, тем не менее, способствовали снижению интенсивности горения», — пояснил заместитель начальника ФБУ «Авиалесохрана» Андрей Ерицов.

По словам специалистов, осадки в регионе вызывали около 100 лет назад. Высокая горимость на территории региона циклична, и сейчас наблюдаются нетипичные для начала лета погодные условия. Работа осложняется из-за жары и грозового фронта.

Самолет-зондировщик «Циклон» в распоряжении федеральной службы всего один. Его направляют в наиболее сложные районы. Самолет будет работать в Томской области до стабилизации лесопожарной обстановки.