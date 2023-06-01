Волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали о подробностях поисков пожилых людей в Томске

Томские поисковики поделились подробностями счастливых спасений двух пенсионеров. Фото: «ЛизаАлерт»

Томские поисковики поделились подробностями счастливых спасений двух пенсионеров. Обычно «ЛизаАлерт» не раскрывает подробностей поисков, но отчеты об этих двух случаях опубликовали в Telegram-канале отряда.

83-летнего Михаила Гусельникова нашли 31 мая. Из дома пенсионер ушел 30 мая. Как только заявка на поиск поступила в отряд, поисковики опросили родственников, обзвонили медучреждения и начали рапространять информацию о пропавшем. В этот же день около 21.50 поступил звонок от томички, которая обратила внимание на выглядевшего потерянным дедушку. А ориентировку девушка увидела в одном из городских Telegram-каналов. Михаил Гусельников пробыл на улице больше суток и не мог найти дорогу домой. Его нашли далеко от дома и тех районов, где он обычно бывал. Активное распространение информации и неравнодушие томичей помогли ему вернуться домой.

Еще одной счастливо спасенной стала 70-летняя Раиса Герасименко, которая пропала 30 мая во время прогулки. В ее поисках участвовали девять пеших групп, четыре группы на автомобилях и пять – на самокатах. Примерно через два часа после начала поисков одна из групп на самокатах нашла пропавшую бабушку, и ее вернули родным.

Отряд «ЛизаАлерт» благодарит всех, кто помог пенсионерам вернуться домой, участвовал в поисках и распространял информацию.

Напомним, что в Чаинском районе ищут пропавшего 4 мая мужчину.