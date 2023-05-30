В Томске нашли пропавшую во время прогулки пенсионерку

В Томске благополучно завершились поиски пропавшей 70-летней. Фото: Анна Ковалева

В Томске благополучно завершились поиски пропавшей 70-летней Раисы Герасименко. Поиски пенсионерки начались сегодня, 30 мая. Известно, что она страдает провалами в памяти и потерялась во время прогулки. А через три часа после объявления о начале поисков пришло радостное сообщение: с женщиной все в порядке.

«Найдена, жива!», - написали в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт».

Поисковики благодарят всех за участие в поиске и распространение информации. Другие подробности не сообщают.