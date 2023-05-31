Пропавшего в Томске 83-летнего пенсионера нашли живым

Сообщение о том, что мужчину нашли, опубликовали в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт». Фото: Анна Ковалева

В Томске нашли пропавшего 83-летнего Михаила Гусельникова. Его поиски начались сегодня, а из дома мужчина ушел 30 мая. Сообщалось, ято у него могут быть провалы в памяти. Поисковый штаб открыли на улице Ивановского. А вскоре после открытия пропавшего пенсионера нашли.

«Найден, жив», - сообщается в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт», который и проводил поиски.

Поисковики благодарят всех, кто отозвался, помог распространить информацию и найти 83-летнего томича.