В Чаинском районе ищут пропавшего 4 мая мужчину

Фото: ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт»

В селе Подгорное Чаинского района ищут 51-летнего Владимира Бардакова. Ориентировку на него разместил поисковый отряд «ЛизаАлерт». Мужчина пропал почти месяц назад, о его местонахождении ничего не известно с 4 мая.

«Рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, волосы русые, глаза карие», - так описываются приметы пропавшего в ориентировке.

Всех, кто что-то знает о местонахождении Владимира Бардакова, просят звонить на круглосуточный и бесплатный телефон отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52.

Напомним, что в Томске нашли живым 83-летнего пенсионера.