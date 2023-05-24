В Томске депутаты предложили вернуть прямые выборы мэра

Прямые выборы мэра предлагают вернуть в Томске Фото: Ксения Высотина

Прямые выборы мэра предлагают вернуть в Томске. С инициативой выступил депутат гордумы Игорь Лютаев. Письмо на имя спикера гордумы депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

«Предложил на заседании комиссии по регламенту рассмотреть вопрос об обращении в Законодательную Думу Томской области с тем, чтобы возвратить всенародные выборы главы городской Администрации Томска», - прокомментировал свою инициативу депутат.

Докладчиком по этому вопросу на заседании комиссии Игорь Лютаев готов выступить сам.

Напомним, что прямые выборы мэра в Томске отменили в октябре 2022 года решением Законодательной думы. 11 апреля конкурс на выбор мэра не состоялся, так как оба кандидата отказались в нем участвовать. Следующий конкурс планируют назначить на 22 августа, а подать заявки кандидаты смогут с 10 июля по 10 августа.