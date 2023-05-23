В Томске планируют комплексно застроить территорию в районе улицы Вершинина

Проект застройки должен включать в себя жилые дома определенной этажности, объекты социальной сферы, инженерные коммуникации Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске принято решение о комплексном развитии незастроенной территории в районе улицы Вершинина. Такое постановление подписал и.о. мэра Михаил Ратнер, сообщает пресс-служба мэрии. Площадь территории – 1,2 гектара, она находится в границах улиц Вершинина, П. Осипенко и переулка Промышленный.

«Проект застройки должен включать в себя жилые дома определенной этажности, объекты социальной сферы, инженерные коммуникации. Инвестор, который зайдет на эту территорию, будет обязан разработать и согласовать с мэрией проект», - объяснили в пресс-службе мэрии.

Также на заседании думы Томска 23 мая и.о. мэра Михаил Ратнер заявил, что под комплексное развитие территории готовы предоставить участки на Черемошниках – в районе переулков Урожайный и Целинный, улицы Первомайской. По мнению и.о. мэра, это позволит избавить от бараков, построенных в 50-60-е годах прошлого века.

Также и.о. мэра сообщил, что в Томске проработают варианты трассировки малого транспортного кольца. А к ремонту мостов планируют привлекать инвесторов. Ранее гордума утвердила отчет и.о. мэра о работе в 2022 году.