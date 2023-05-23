К ремонту мостов в Томске планируют привлекать инвесторов

ФОТО: Густаво Зырянов

Власти Томска планируют привлекать потенциальных спонсоров для ремонта городских мостов. Об этом сообщил и. о. мэра Михаил Ратнер в ходе отчета о работе городской администрации за 2022 год.

Ранее мэрия объявила аукционы на разработку проектно-сметной документации на ремонт трех мостов - Аптекарского, на улице Красноармейской и Заварзинского.

По слова Ратнера, мэрия Томска намерена определиться с ремонтом порядка 50 городских мостов.

«Есть идея привлечь к ремонту городских мостов потенциальных спонсоров. Почему бы, например, не украсить Аптекарский мост чугунным ограждением с художественным оформлением, чтобы он выглядел так же красиво, как Каменный мост, и стал еще одним украшением нашего города», — предложил Михаил Ратнер.

На данный момент ПСД на ремонт моста через реку Ушайку по переулку Аптекарскому подготовлена и согласована с эксплуатирующей организацией.