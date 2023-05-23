В Томске проработают варианты трассировки малого транспортного кольца. Фото: Ксения Высотина

В Томске будут прорабатывать варианты изменения трассировки малого транспортного кольца. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на и.о. мэра Михаил Ратнера.

Напомним, МТК будет строиться от новой развязки в направлении Южных Ворот и позволит разгрузить важные транспортные объекты, в частности трассу Томск - аэропорт, площадь Транспортную, кольцевую развязку на площади Южной, а также освободить эти дороги от грузовиков. Их движение будет организовано в объезд центральных районов города.

«Михаил Ратнер поставил задачу в рамках Генплана проработать трассировку малого транспортного кольца без захода в Академгородок, с выходом в районе улицы Демьяна Бедного в обход к прилегающей к ОЭЗ территории», — говорится в сообщении.

Окончательный вариант трассировки транспортного кольца будет обсуждаться на площадке Думы Томска с приглашением экспертов и депутатов.

По данным мэрии, в прошлом году году завершился этап подготовки к проведению конкурса на разработку нового Генплана Томска - было разработано техническое задание, проведено согласование профильными региональными департаментами, МЧС, Верхне-Обским бассейновым водным управлением, Союзом архитекторов России и другими структурами.