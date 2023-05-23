Гордума утвердила отчет и.о. мэра Томска о работе администрации за 2022 год

Депутаты приняли отчет мэра за 2022 год. Фото: Анна Ковалёва

Депутаты городской думы приняли отчет администрации об итогах ее работы за 2022 год. За принятие отчета проголосовало 18 депутатов, против - девять, воздержались - трое. Об этом стало известно с трансляции собрания на сайте гордумы.

Напомним, во вторник, 23 мая, на внеочередном собрании городской думы депутаты заслушали отчет исполняющего обязанности мэра Томска Михаила Ратнера об итогах работы администрации за 2022 год.

Ратнер выступал около полутора часов. В своем выступлении он затронул такие вопросы как расселение аварийного жилья, общественный транспорт, строительство социальных объектов, ремонт учреждений, благоустройство, уборка в городе и другое.

После этого депутаты задавали ему вопросы. Также и.о. мэра ответил на вопросы томичей, которые они присылали на электронную почту гордумы.

В ходе заседания фракция «Яблоко» решила не принимать участие в голосовании, а фракция КПРФ проголосовала против.

По итогам голосования за принятие отчета проголосовали 18 депутатов, против — 9, воздержались — 3.

Как сообщил спикер гордумы Чингис Акатаев, отчет о работе администрации Томска за 2022 год принят.

Напомним, в прошлом году отчет исполняющего обязанности мэра Томска Михаила Ратнера о работе администрации в 2021 году не был утвержден с первого раза из-за отсутствия кворума. Его приняли со второй попытки.