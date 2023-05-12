Житель Томска осужден на 21 год за жестокое убийство и расчленение троих мужчин

Житель Томска получил 21 год колонии за жестокое тройное убийство Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Томска признали виновным в убийстве и расчленении троих мужчин, сообщает прокуратура Томской области. Решение вынес Томский областной суд на основании вердикта присяжных.

Томич совершал убийства с декабря 2020 года по февраль 2021 года. Он приглашал к себе домой знакомых, чтобы вместе выпить. А потом нападал на них и забивал молотком до смерти.

«Злоумышленник расчленял тела убитых, затем выбрасывал их части в мусорные контейнеры и прятал в неустановленных местах», - рассказали в прокуратуре Томской области.

Жертвами томича стали трое мужчин. Суд приговорил его к 21 году колонии особого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее прокуратура начала проверку после обрушения потолка в школе №25. А томского участкового обвиняют в получении взятки.