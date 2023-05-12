В Томске участкового обвиняют в получении взятки. Фото: Сиб.фм

Участковый из Кировского района Томска обвиняется в получении взятки. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в СК по Томской области.

«По версии следствия, в марте 2023 года обвиняемый получил от жителя Томска взятку в размере 15 тысяч рублей за то, что не стал проводить в отношении него проверку о фиктивной регистрации иностранного гражданина», - уточнили в СК по Томской области.

Мужчина свою вину полностью признал еще в ходе следствия. Его заключили под стражу, а материалы дела направили в Кировский районный суд для рассмотрения.

Напомним, что экс-гендиректор «Томской строительной компании» не смог обжаловать приговор суда.