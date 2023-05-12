Прокуратура проведет проверку после обрушения потолка в томской школе №25. Фото: Сиб.фм

После обрушения потолка над входом в школе №25 Томска прокуратура Октябрьского района Томска проведет проверку. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В ходе проверки прокуратура установит причины произошедшего и даст оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности в школе», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Напомним, что в школе №25 Томска обрушилась часть навесного потолка над входом. К счастью, в результате никто не пострадал. В мэрии города сообщили, что обрушение произошло из-за сильного хлопка дверью, и проинформировала, что специалисты обследуют потолок и укрепляют его. Капитальный ремонт в школе №25 проводили 10 лет назад.