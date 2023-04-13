В Томске продолжают расследовать уголовное дело о нарушении прав жильцов дома на Лермонтова, 13/1

Расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов дома продолжается. Фот: Анна Ковалева

В Томске продолжается расследование уголовного дела по факту нарушения прав жильцов аварийного дома на Лермонтова, 13/1, рассказали следственном комитете. Напомним, что «КП-Томск» писал, в каких условиях живут томичи. После этого следственный комитет провел проверку. Дом на Лермонтова, 13/1 признан аварийным еще в 2014 году, но все еще не расселен.

«Все жильцы дома признаны потерпевшими. Их опросили и осмотрели квартиры. Установлено, что в доме нет канализации, стены прогнили, пол проваливается, потолок осыпается, крыша дома протекает, во время дождя и таяния снега квартиры заливает водой. В рамках расследования уголовного дела следователем назначена строительно-техническая экспертиза», - рассказали о ходе дела в СК.

Также следователи запросили документы о расселении аварийного дома администрациях Октябрьского района и города Томска. Сотрудники СК устанавливают, по чьей именно халатности права жильцов аварийного дома были нарушены.

Напомним, что в суд направили дело томича, которого подозревают в изнасиловании двух женщин.