В Томске Следком проверит жилищные условия в еще одном аварийном доме на Лермонтова

Туалет (слева) построен прямо в доме. Фото: Анна Ковалёва

СК России по Томской области проводит проверку по размещенной в региональных СМИ информации о нарушении жилищных прав томичей, проживающих в аварийном доме №13/1 на улице Лермонтова в Томске.

Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за расселение жителей из аварийного дома, на предмет наличия в них состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в понедельник, 27 марта, «Комсомолка» опубликовала статью «Дырявый пол и запах канализации»: томичи показали, в каких условиях годами ждут расселения». Жители аварийного дома на Лермонтова, д. 13/1 уже 9 лет ждут расселения. При этом, по словам жильцов, обслуживание общедомового имущества здесь практически не проводится. Кровлю от снега никогда не очищают.

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