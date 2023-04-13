Житель Томска подозревается в изнасиловании двух женщин

Подозреваемый в изнасиловании томич содержится под стражей. Фото: Сиб.фм

Томича подозревают в изнасиловании дух женщин, сообщает следственный комитет. Следствие предполагает, что нападения произошли в апреле и июне 2022 года в Советском районе Томска.

«Подозреваемый ночью нападал на незнакомых женщин, сбивал их с ног и, повалив на землю, совершал насильственные действия сексуального характера. После чего мужчина скрывался с места совершения преступления», - рассказали о подробностях дела в следственном комитете.

Личность подозреваемого установили еще в июне 2022 года. Сделать это удалось благодаря совместной работе следователей, следователей-криминалистов СУ СКР по Томской области и сотрудников полиции. Сейчас обвиняемый содержится под стражей, а материалы дела уже направлены в суд.

Ранее томича приговорили к восьми годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков в интернете.