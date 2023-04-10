Форум молодых ученых U-NOVUS снова пройдет в Томске

U-NOVUS’2023 стартует 14 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске снова пройдет форум молодых ученых U-NOVUS, рассказали пресс-службе администрации Томской области. И сообщили, что старт мероприятия запланирован на 14 апреля.

«U-NOVUS’2023 пройдет в формате дискуссий, акселерационных программ и инвестиционных сессий. Форум посвящен двум темам: студенческое технологическое предпринимательство и российские передовые инженерные школы», - поделились в пресс-службе администрации Томской области.

Ранее стало известно, что форум посетит министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Напомним, что томские ученые научились выявлять опухоль головного мозга на ранней стадии по крови. А в Ботсаду ТГУ появилось новое оборудование для селекции орхидей.