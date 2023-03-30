Томские учёные научились по крови выявлять опухоль головного мозга на ранней стадии

С помощью рамановской спектроскопии специалисты могут с высокой точностью зафиксировать химические соединения в биологических жидкостях и тканях. Фото: Олег Укладов

Учёные Томского государственного университета (ТГУ) определили, как с помощью биомаркеров в крови диагностировать глиому (агрессивную опухоль мозга) на ранней стадии. До этого вид рака выявляли только после удаления опухоли.

“Глиобластома меняет биохимический состав крови. Выделяемые ею вещества и опухолевые клетки попадают в кровь, которая разносит их по организму. Анализ этих биомаркеров дает информацию о развитии онкологии, он может использоваться как для диагностики заболевания, так и для контроля эффективности лечения", - объяснила завлабораторией лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ Юрия Кистенева ТАСС.

С помощью рамановской спектроскопии специалисты могут с высокой точностью зафиксировать химические соединения в биологических жидкостях и тканях. Эксперименты проводили над грызунами. Учёным удалось разделить группу на здоровых и “больных” крыс. Результаты опубликовали в журнале Pharmaceutics.

Данные о маркерах собрали в общую библиотеку. Информацию применяют для обучения нейросети для автоматизированного процесса анализа. Подобным способом планируют выявлять и другие разновидности новообразований.

Напомним, как томский ученый превращает пластик в металл и почему некоторые относятся к науке с опаской.