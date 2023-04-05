В Ботсаду ТГУ появилось новое оборудование для селекции орхидей

Стенд для выращивания орхидей в СибБС ТГУ Фото: Пресс-служба ТГУ

В Ботаническом саду Томского госуниверситета появилось новое оборудование, благодаря которому можно выращивать орхидеи в условиях, приближенных к природным. Теперь ученые смогут создавать новые оригинальные гибриды, а также выращивать редкие и исчезающие сорта орхидей.

«Многие орхидеи – эпифитные растения, в природе они растут на стволах и ветвях деревьев. Стенд, сконструированный в Ботсаду, состоит из металлической сетки, на которой крепятся блоки из коры деревьев с растущими на них орхидеями. Это позволяет обеспечить корням постоянное проветривание и профилактику грибных и бактериальных болезней», - рассказали пресс-службе университета.

Также в Ботаническом саду приобрели и установили специальную систему для обессоливания воды и систему туманообразования с мелкодисперсным опрыскиванием. Благодаря этому селекционные работы должны стать более успешными, а полученные гибриды будут зацветать быстрее.

Исследования по селекции орхидей Ботсаду ведутся более 30 лет. Сотрудники лаборатории создали около 20 гибридных линий орхидей.

Ранее в Ботаническом саду впервые зацвел экзотический тифониум Блюме.