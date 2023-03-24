Форум молодых ученых U-NOVUS в Томске посетит министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Восьмой форум состоится в Томске. Фото: Ксения Высотина

В Томской области в 2023 году стартует восьмой форум молодых учёных U-NOVUS. По словам губернатора Владимира Мазура, мероприятие проведут в два этапа.

Первую весеннюю сессия в апреле посвятят студенческому технологическому предпринимательству и передовым отечественным инженерным школам. Три из них работают на базе местных вузов. Конференцию посетит министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

“Мы традиционно задаем в Томске тренды в этом направлении, нам есть что сказать и что показать. Речь идёт и о лучших студенческих стартапах, и о работающей инновационной экосистеме, в которой научные разработки успешно воплощают в бизнесе и на производствах”, - процитировали слова губернатора в пресс-службе областной администрации.

Рабочую группу по подготовке возглавит заместитель по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова. Национальный исследовательский ТГУ и департамент соцпроектов региона занимаются организацией программных мероприятий и техническим сопровождением. За финансами следит областной департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности.

14 и 15 апреля пройдут инвестиционные сессии, а университеты выступят с презентациями акселерационных программ.

Напомним, около 40 юных актеров в Томске планирует прослушать школа-студия МХАТ.