В Томске поймали напавшую на ребенка собаку

Собаку, которая напала на ребенка, пометили в приют. Фото: скриншот из видео в официальной группе мэрии Томска во ВКонтакте

В Томске на Иркутском тракте была отловлена собака, которая 28 марта укусила девочку на детской площадке. Об этом отчиталась мэрия города со ссылкой на департамент дорожной деятельности и благоустройства.

«Граждане жаловались на стаю бездомных собак в микрорайоне Молодежный, которая проявляла агрессию к людям. При приближении отловщиков собачья стая убегала на стройку, ворота которой были закрыты», - пояснили в городской администрации.

Напомним, что нападение на ребенка произошло еще 28 марта, и следственный комитет после этого возбудил уголовное дело о халатности. А 3 апреля, по информации мэрии Томска, специалистам по отлову удалось попасть на стройку и поймать укусившую ребенка собаку. Животное помещено в приют. Мэрия обещает, что отлов агрессивных животных в Молодежном продолжится.

Напомним, что еще один ребенок пострадал от нападения собаки в Академгородке.