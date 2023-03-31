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НовостиОбщество31 марта 2023 12:51

В Томске возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка

Бездомная собака укусила девочку на детской площадке
Александра Тайбатрова
Собаки напали на ребенка на детской площадке

Собаки напали на ребенка на детской площадке

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следственный комитет Томска возбудил уголовное дело о халатности после нападения стаи бродячих собак на маленькую девочку. Все произошло 28 марта на детской площадке в районе Иркутского тракта: бездомная собака укусила ребенка за ногу. По версии следствия, причиной стала халатность специалистов департамента дорожной деятельности и благоустройства городской мэрии. Именно эта служба занимается отловом собак в Томске.

«В ходе проверки установлено, что должностные лица ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия», - рассказали в Следственном комитете региона.

Ранее стая агрессивных собак продолжала бегать в том же микрорайоне.