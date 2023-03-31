В Томске возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка

Собаки напали на ребенка на детской площадке Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Следственный комитет Томска возбудил уголовное дело о халатности после нападения стаи бродячих собак на маленькую девочку. Все произошло 28 марта на детской площадке в районе Иркутского тракта: бездомная собака укусила ребенка за ногу. По версии следствия, причиной стала халатность специалистов департамента дорожной деятельности и благоустройства городской мэрии. Именно эта служба занимается отловом собак в Томске.

«В ходе проверки установлено, что должностные лица ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия», - рассказали в Следственном комитете региона.

Ранее стая агрессивных собак продолжала бегать в том же микрорайоне.