Стая собак напала на девочку в томском микрорайоне Молодежный

Во вторник, 28 марта, стая собак напала на девочку в микрорайоне Молодежный в районе Иркутского тракта в Томске. После сообщения о нападении специалисты выехали для отлова животных, сообщил в своем телеграм-канале депутат городской думы Максим Забелин.

«Молодёжный! Стая собак напала на девочку на детской площадке. Пока не оставляйте детей одних на прогулке. В Верный друг информацию передал», – сообщил Забелин 28 марта.

На видео, которое прикрепил депутат, можно увидеть, как стая собак подбежала к маленькой девочке на детской площадке. Одна из агрессивных особей прокусила ей ногу. Фотографию укуса прикрепил депутат Забелин в комментариях к посту.

Позже в мэрии сообщили, подрядчик, занимающийся отловом бродячих собак, 28 марта вечером получил сигнал о собаках в микрорайоне Молодёжный и выехал на место для отлова агрессивных особей.

Напомним, в Томской области остро стоит проблема бездомных собак. Томичи регулярно жалуются на стаи бродячих животных в своих районах. Так, в январе 2023 года жители села Каргасок пожаловались на безнадзорных собак. Совсем недавно бездомные собаки держали в страхе жителей села Мельниково.