Еще один ребенок пострадал от нападения бродячей собаки в Томске

В Томске собака напала на ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи проводят проверку информации о нападении бродячей собаки на ребенка в Академгородке в Томске, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение, что 30 марта в Академгородке на мальчика напала бродячая собака и укусила его. Ребенку оказали медицинскую помощь. Родитель обратился в специальную службу на отлов собаки, но спустя три дня ее так и не поймали.

«Следственным отделом по Советскому району г.Томск СУ СК России по Томской области проводится проверка по размещенной в сети Интернет информации о нападении бродячей собаки на ребенка в Томске», – сообщили в СК.

В ходе проверки следователи дадут оценку действиям должностных лиц на наличие в них состава преступления по статье «Халатность». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В мэрии сообщили, что бродячую собаку поймали вчера и поместили в приют.

«Агрессивную собаку поместили в приют для дальнейшего содержания и проведения процедур, положенных по закону-вакцинация, стерилизация», - говорится в сообщении.

Напомним, за последнюю неделю это не первый случай нападения бездомных собак на детей. Так, 28 марта стая собак напала на девочку в микрорайоне Молодежный в Томске. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о халатности.