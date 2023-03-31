Что изменится в жизни томичей с 1 апреля 2023 года

С 1 апреля в жизни томичей произойдут изменения. Фото: Ксения Высотина

С 1 апреля 2023 года в России вступает в силу ряд новых законов. Первый из них направлен на повышение социальных пенсий на 3,3%. Размер обязательных выплат составит 10 193 рубля и коснётся 29 741 пенсионеров Томской области. Пособия выплачивают гражданам с инвалидностью, потерявшим кормильца и тем, у кого недостаточно подтверждённого стажа для начисления страховой суммы.

Новые изменения коснутся ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, пострадавших на Чернобыльской АЭС. Некоторым пенсионерам переведут по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы.

Родители с детьми от трёх до семи лет с 1 апреля могут подать заявления на перерасчёт пособий. Среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать или равняться прожиточному минимуму в Томской области (14 466 рублей, для детей - 15 306 рублей). При положительном решении о выплатах, деньги перечислят за январь, февраль и март.

Жильцам многоквартирных домов пришлют новые квитанции услуг ЖКХ. Теперь оплату за общедомовые нужды начнут взимать по фактическому потреблению. Если в здании установлен счётчик, то платить необходимо по его показаниям, объяснили “МК в Томске”. По мнению экспертов, прайс может сократиться.

Для водителей в апреле изменят правила сдачи экзаменов. Вместо упражнений на площадке, автомобилистам предстоит серия дополнительных заданий в черте города по дорогам на окраинах. Инструктора из автошколы пересадят на заднее сидение. А его место рядом с учеником займёт сотрудник ГИБДД.

С апреля изменятся условия действия третьего этапа туристического кешбэка. Путешественник может вернуть до 20% стоимости поездки и проживания. Сумма за отдых не должна превышать 20 тысяч рублей, а тур длиться не менее двух ночей в гостинице или на базе. Основное условие - расчёт по карте “Мир” до июня 2023 года.

Напомним, в Томской области изменили правила предоставлении жилищных субсидий.