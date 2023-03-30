В Томской области изменили правила предоставлении жилищных субсидий

Субсидии на ЖКУ получают 28 тысяч томских семей Фото: Даниил ОПАРИН

С 1 апреля 2023 года жилищные субсидии Томской области будут предоставлять по новым правилам. А именно – изменится период, за который учитываются доходы семьи для предоставления субсидии. Теперь, чтобы оформить выплату, нужно предоставить документы о доходах за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи.

«Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется, если расходы семьи на ЖКУ превышают 22%, а для одиноких пенсионеров и семей с детьми-инвалидами – 13%. Оформить выплату томичи могут в центре социальной поддержки населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. А жители других муниципалитетов — в центрах соцподдержки по месту жительства или в МФЦ», - напомнили в областном правительстве.

Для справки: в 2022 году средний размер субсидии на одну семью составил 2252 рубля.

Напомним, ранее было решено предоставлять «подъемные» молодым ветеринарам из томских сел в размере 500 тысяч рублей.