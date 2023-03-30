Томичам с 1 апреля на 3,3% проиндексируют социальные пенсии

Изменения затрагивают 29 741 пенсионера. Фото: Даниил ОПАРИН

С 1 апреля в Томской области проиндексируют социальные пенсии на 3,3%. Увеличение выплат рассчитывают исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров на прошедший год, объяснили в пресс-службе администрации региона.

Власти приняли решение повышать выплаты поэтапно, для поддержки доходов граждан с учётом роста цен. За 2022-й пенсии индексировали с 1 июня на 10%, с 1 апреля 2023-го - на 3,3%.

Меру поддержки начисляют гражданам с инвалидностью, по потере кормильца, без достаточного стажа для страховой пенсии.

Как объяснил управляющий ОСФР по Томской области Дмитрий Мальцев, изменения затрагивают 29 741 пенсионера, включая 29 715 получателей по инвалидности и потере кормильца.

Одновременно проиндексируют выплаты участникам ВОВ; награжденным знаком “Жителю блокадного Ленинграда”; “Житель осаждённого Севастополя”; военнослужащим по призыву, и членам их семей; гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей.

Социальные и государственные пенсии увеличиваются на районный коэффициент местности проживания.

Ранее рассказали, что индексация пенсий томским пенсионерам в 2023 и 2024 году будет опережать инфляцию.