Более 18 тысяч томских семей получают выплаты на детей от трех до семи лет

В нуждающихся семьях воспитывают 22 433 ребёнка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области пособия на детей от трёх до семи лет получают 18 750 семей, они воспитывают 22 433 ребёнка. В 2023 году на эти цели направили более 790 млн рублей, сообщил в пресс-службе региональной администрации.

Деньги выдают тем, кто успел оформить субсидию в 2022-м. Как объяснила начальник департамента социальной защиты населения по области Марина Киняйкина, с 1 января родители самостоятельно выбирают способы выплат - в соцзащите до окончания срока назначения или единое пособие на беременных и детей в Социальном фонде. Среднедушевой доход не должен равняться или превышать прожиточный минимум. В прибыль учитывают занятость родителей и имущество.

Размер суммы зависит от дохода в момент обращения. В 2023 году базовое пособие составляет половину от прожиточного минимума Томской области (7 653 рубля). 75% (11 479,50 рублей) перечисляют, если при выплате в 50% среднедушевой доход не достиг прожиточного минимума. Полная сумма (15 306 рублей) полагается, когда пособие в 75% не покрывает минимальный уровень содержания.

Напомним, многодетные семьи Томской области могут получить 300 тысяч рублей вместо земельного участка.