В Томске появится рейтинг управляющих компаний по результатам уборки дворов

Чиновникам поступает много жалоб на уборку дворов и улиц от снега. Фото: Анна КОВАЛЕВА

В Томске создадут рейтинг управляющих компаний на основании их работы по уборке дворов от снега. Такое поручение департаменту ЖКХ дал губернатор Томской области Владимир Мазур после того, как пешком прошелся по томским дворам и остался недоволен тем, что увидел.

«Жалоб на управляющие компании очень много, за дворы отвечают именно они. Нужно перестраивать систему работы. И, конечно, показывать лучших и худших», - написал губернатор своем Телеграм-канале.

Также глава региона заявил, что помощь в уборке города будут оказывать предприниматели: некоторые из них уже готовы предоставить спецтехнику. Ранее пешую прогулку по Томску совершил и.о. мэра и поручил тщательнее контролировать уборку крыш от снега .