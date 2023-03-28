Губернатор Томской области остался недоволен качеством уборки снега

Губернатор Томской области остался недоволен тем, как в городе убирают снег. Фото: Скриншот из видео с официального Телеграм-канала В. Мазура

Губернатор Томской области Владимир Мазур в ответ на многочисленные обращения в соцсетях о том, что в Томске плохо организован вывоз снега, прошелся по дворам города пешком. Увиденным чиновник остался недоволен и сообщил об этом своем Телеграм-канале.

«Я прошел по Томску, пообщался с жителями, принял ряд решений. Проблемные адреса, которые вы называете в комментариях, специалисты фиксируют и будут включать в график работ», - заверил губернатор и пообещал, что эта прогулка по Томску не станет последней.

Владимир Мазур принял решение, что к уборке города подключат частный бизнес. Также он поручил главам городов и районов лично объезжать и обходить территории. Поскольку за содержание дворов отвечают управляющие компании, планируется создать их рейтинг, отмечать лучших и худших исполнителей.

И.о. мэра Томска также прогулялся пешком по улицам города, а ранее распорядился ужесточить контроль за очисткой крыш домов от снега.