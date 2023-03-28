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НовостиОбщество28 марта 2023 12:15

Губернатор Томской области остался недоволен качеством уборки снега

Чтобы посмотреть, как дело обстоит на самом деле, глава региона 28 марта прошелся пешком по дворам Томска
Александра Тайбатрова
Губернатор Томской области остался недоволен тем, как в городе убирают снег. Фото: Скриншот из видео с официального Телеграм-канала В. Мазура

Губернатор Томской области остался недоволен тем, как в городе убирают снег. Фото: Скриншот из видео с официального Телеграм-канала В. Мазура

Губернатор Томской области Владимир Мазур в ответ на многочисленные обращения в соцсетях о том, что в Томске плохо организован вывоз снега, прошелся по дворам города пешком. Увиденным чиновник остался недоволен и сообщил об этом своем Телеграм-канале.

«Я прошел по Томску, пообщался с жителями, принял ряд решений. Проблемные адреса, которые вы называете в комментариях, специалисты фиксируют и будут включать в график работ», - заверил губернатор и пообещал, что эта прогулка по Томску не станет последней.

Владимир Мазур принял решение, что к уборке города подключат частный бизнес. Также он поручил главам городов и районов лично объезжать и обходить территории. Поскольку за содержание дворов отвечают управляющие компании, планируется создать их рейтинг, отмечать лучших и худших исполнителей.

И.о. мэра Томска также прогулялся пешком по улицам города, а ранее распорядился ужесточить контроль за очисткой крыш домов от снега.