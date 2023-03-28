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НовостиОбщество28 марта 2023 7:08

Михаил Ратнер пообещал обойти пешком все районы Томска

Заместителям исполняющий обязанности мэра велел тоже прогуляться по лужам
Дарья Черникова
Михаил Ратнер во время пеших обходов проконтролирует чистоту пешеходных тропинок.

Михаил Ратнер во время пеших обходов проконтролирует чистоту пешеходных тропинок.

Фото: Анна Ковалёва

28 марта исполняющий обязанности главы Томска Михаил Ратнер провёл обход города и оценил чистоту тротуаров и дорог после таяния снега, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уборку проезда между домами по улицам Интернационалистов, 7 и Говорова, 66 провели накануне. Михаил Ратнер отметил, что работу сделали некачественно, оставив снежную кашу и талую воду. Выпавшие осадки сдвинули на территорию газонов. Подрядчику поручили провести повторную очистку местности.

На проспекте Ленина, 199 лужи растянулись по всей пешеходной тропе. Исполняющий обязанности мэра распорядился привести в порядок ливневую канализацию и откачать воду при необходимости. По Трудовой, 16 талый снег перекрыл проход. Подрядчики освободили тротуар после обращений.

Как отметил Михаил Ратнер, особое внимание необходимо уделять именно пешеходным зонам. В течение дня коммунальным службам поручили наблюдать за территориями и убирать снег. При отсутствии ливнёвок, нужно откачивать талую воду спецтехникой.

“На этой неделе каждый день обойду пешком по одному району. Всем заместителям и главам поручаю ежедневно осматривать закреплённые участки, пока не приведём город в порядок. По адресам, которые посетили, жду доклад о проведённых работах завтра утром на селекторном совещании”, - заявил Михаил Ратнер.

Напомним, власти Томска ужесточат контроль за очисткой крыш домов от снега.