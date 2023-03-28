Михаил Ратнер пообещал обойти пешком все районы Томска

Михаил Ратнер во время пеших обходов проконтролирует чистоту пешеходных тропинок. Фото: Анна Ковалёва

28 марта исполняющий обязанности главы Томска Михаил Ратнер провёл обход города и оценил чистоту тротуаров и дорог после таяния снега, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уборку проезда между домами по улицам Интернационалистов, 7 и Говорова, 66 провели накануне. Михаил Ратнер отметил, что работу сделали некачественно, оставив снежную кашу и талую воду. Выпавшие осадки сдвинули на территорию газонов. Подрядчику поручили провести повторную очистку местности.

На проспекте Ленина, 199 лужи растянулись по всей пешеходной тропе. Исполняющий обязанности мэра распорядился привести в порядок ливневую канализацию и откачать воду при необходимости. По Трудовой, 16 талый снег перекрыл проход. Подрядчики освободили тротуар после обращений.

Как отметил Михаил Ратнер, особое внимание необходимо уделять именно пешеходным зонам. В течение дня коммунальным службам поручили наблюдать за территориями и убирать снег. При отсутствии ливнёвок, нужно откачивать талую воду спецтехникой.

“На этой неделе каждый день обойду пешком по одному району. Всем заместителям и главам поручаю ежедневно осматривать закреплённые участки, пока не приведём город в порядок. По адресам, которые посетили, жду доклад о проведённых работах завтра утром на селекторном совещании”, - заявил Михаил Ратнер.

Напомним, власти Томска ужесточат контроль за очисткой крыш домов от снега.