Власти Томска ужесточат контроль за очисткой крыш домов от снега

Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Сегодня в ходе аппаратного совещания и.о. мэра Михаил Ратнер поручил главам районных администраций усилить работу по выдаче предписаний на очистку кровель, а контроль за исполнением предписаний сделать более жестким. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Если УК или собственник вовремя не убрали навесы или сосульки с крыши, они должны незамедлительно получать штраф. Здоровье и безопасность людей - самое главное, - подчеркнул Михаил Ратнер.

На данный момент практически все дома очищены от снега - эти работы выполняют управляющие компании, ТСЖ или собственники, контролируют процесс сотрудники районных администраций и санитарная милиция. Кстати, больше всего нареканий у проверяющих к собственникам административных зданий: их больше всего среди нерадивых владельцев.

За минувшие выходные навесы по предписаниям от администрации убрали с 41 крыши, еще несколько кровель было очищено полностью, по 10 адресам проверяющие выдали предписания на очистку.

Томичам напомнили, что, если на крыше появился снежный навес, то можно обратиться в свою УК или ТСЖ, администрацию района, по номеру оперативно-дежурной службы Томска - 005, а также напрямую написать специалистам санитарной милиции «ВКонтакте» и «Одноклассниках».