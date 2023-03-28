Губернатор Мазур возмущен грязными тротуарами и дорогами в Томске

Губернатор Томской области Владимир Мазур отреагировал на жалобы горожан на грязь в городе. Глава региона выложил в своем telegram-канал видео-ответ.

"Каждый день читаю ваши жалобы на состояние дорог, тротуаров, дворов. Смотрю ваши фотографии и видео", - пишет Мазур в своем блоге.

Губернатор также добавил, что он сам находится в возмущении, так как решить данную проблему он уже поручал главам муниципалитетов, но за помощью так никто и не обратился.

Глава области проехался по Томску от Елизаровых до мкр. Зеленые горки и сообщил о том, что постарается найти решение и даст ответ позже.

Ранее сообщалось, как томичи жалуются на то, что город тонет в лужах. А томские представители ОНФ ответили из-за чего это происходит.