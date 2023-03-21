Суд в Томске начал рассматривать уголовное дело в отношении Терещенко и Паршуто

Следующее заседание состоится 11 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 марта в Ленинском районном суде Томска прошло первое заседание по делу о строительстве школы в селе Корнилово. Фигурантами стали экс-заместитель губернатора региона Евгений Паршуто, глава Томского района Александр Терещенко, председатель комитета строительства, транспортной инфраструктуры и связи Томского района Анастасия Елизарова.

Паршуто и Терещенко продлили меру пресечения. Их заключили под стражу до 20 августа 2023 года. Елизарову отправили под домашний арест на тот же период.

По данным следствия, в декабре 2019 года компания “СпецМонтажСтрой” заключила контракт с администрацией Томского района на сумму более 325 млн рублей для строительства школы в селе Корнилово. В это же время местные власти заключили контракт с фирмой “Строительная лаборатория”.

Сотрудники предприятия на объекте выявили нарушения и велели подрядной организации их устранить. Но работники этого не сделали. Элементы конструкции здания остались в недопустимом техническом состоянии. Школу не вводили в эксплуатацию. Паршуто мог знать о неисправностях.

По версии следствия, бывший заместитель губернатора потребовал незаконно вернуть документы и расторгнуть контракт со “Строительной лабораторией”.

Главе Администрации Томского района Паршуто дал незаконное указание принудить представителей заказчика принять и оплатить выполненные подрядчиком работы, подписать акты о приемке и справки о стоимости проведённых работ.

Путём сговора и злоупотреблением должностными полномочиями подсудимые причинили имущественный бюджет более чем на 10,5 млн рублей.