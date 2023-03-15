Конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Томска начался 15 марта

Конкурс по отбору мэра Томска пройдет 15 марта. Фото: Анна Ковалёва

Конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Томска состоится в среду, 15 марта. Из восьми желающих побороться за должность градоначальника, конкурсная комиссия выберет не менее двух человек.

Отбирать нового градоначальника будет конкурсная комиссия из четырнадцати человек, семь из которых из городской думы и еще семь от губернатора Владимира Мазура.

Напомним, что для регистрации на конкурс по выборам мэра Томска подали заявки восемь кандидатов. Ими стали народный избранник Законодательной думы Томской области Максим Лучшев из КПРФ, самовыдвиженка Елена Уварова, депутат томской думы от “Справедливой России” Инга Первушина и экс-депутат Стрежевого Фёдор Шабанов, исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер, юрист Игорь Ольховский, пенсионер Виль Фаизов и бывший депутат областной думы Евгений Павлов.

Также ранее стало известно, что заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра Томска проведут в закрытом режиме. Журналистам запретили доступ на мероприятие по оценке программ претендентов.