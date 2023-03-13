Горевшую крышу дома на улице Кулагина в Томске восстановят за 20 млн рублей

НА ремонт горевшей крыши на Кулагина потратят 20 млн рублей. Фото: Кирилл Колемасов

На ремонт горевшей крыши дома на улице Кулагина в Томске, часть которой обрушилась из-за снежного навеса накануне, направят около 20 млн рублей. Сегодня подрядчик приступил к капитальному ремонту, сообщает городская администрация.

По данным мэрии, подрядчик «Каптехнострой-С» приступил к капитальному ремонту крыши дома. Стоимость ремонта составит порядка 20 млн рублей. Все работы необходимо завершить до 30 июля 2023 года.

«Вместе с жителями будем контролировать качество выполнения работ. Кроме того, сейчас ведем переговоры с подрядчиком, чтобы по возможности завершить работы раньше», – отметил и.о. главы Советского района Вячеслав Шипицын.

Администрация района готова помочь жителям пострадавших квартир оформить необходимые документы для взыскания причинённого ущерба.

Напомним, накануне в доме на улице Кулагина, 35, на крыше которого в ноябре 2022 года произошел пожар, на одном участке крыши обрушилась стропила. Городские власти завили, что обрушение произошло из-за неубранного снега с крыши управляющей компанией. При этом УК ни раз получала предписания на уборку снега. СК организовал проверку.