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НовостиОбщество13 марта 2023 6:55

Горевшую крышу дома на улице Кулагина в Томске восстановят за 20 млн рублей

Все работы необходимо завершить до 30 июля
Алёна Мищенко
НА ремонт горевшей крыши на Кулагина потратят 20 млн рублей.

НА ремонт горевшей крыши на Кулагина потратят 20 млн рублей.

Фото: Кирилл Колемасов

На ремонт горевшей крыши дома на улице Кулагина в Томске, часть которой обрушилась из-за снежного навеса накануне, направят около 20 млн рублей. Сегодня подрядчик приступил к капитальному ремонту, сообщает городская администрация.

По данным мэрии, подрядчик «Каптехнострой-С» приступил к капитальному ремонту крыши дома. Стоимость ремонта составит порядка 20 млн рублей. Все работы необходимо завершить до 30 июля 2023 года.

«Вместе с жителями будем контролировать качество выполнения работ. Кроме того, сейчас ведем переговоры с подрядчиком, чтобы по возможности завершить работы раньше», – отметил и.о. главы Советского района Вячеслав Шипицын.

Администрация района готова помочь жителям пострадавших квартир оформить необходимые документы для взыскания причинённого ущерба.

Напомним, накануне в доме на улице Кулагина, 35, на крыше которого в ноябре 2022 года произошел пожар, на одном участке крыши обрушилась стропила. Городские власти завили, что обрушение произошло из-за неубранного снега с крыши управляющей компанией. При этом УК ни раз получала предписания на уборку снега. СК организовал проверку.