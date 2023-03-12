В Томске из-за обрушения части крыши дома на Кулагина жильцов топит талыми водами

Жильцов дома на Кулагина в Томске затопило талыми водами. Фото: Кирилл Колемасов

В Томске 12 марта в доме на улице Кулагина, 35, на крыше которого в ноябре 2022 года произошел крупный пожар, на одном участке обрушилась часть аварийной крыши. Из-за этого жильцов начало заливать талыми водами. Об этом жильцы рассказали в социальных сетях.

Напомним, жители дома на улице Кулагина, 35 уже четыре месяца не могут проживать в своих квартирах, так как при тушении пожара жилье сильно пострадало. Томичи не делают ремонт, так крыша дома до сих пор не восстановлена. С жалобой на долгие сроки ремонта жильцы обратились к замгенпрокурора РФ Дмитрию Демешину.

«С Кулагина 35, где 4 месяца после пожара не могли начать ремонт кровли. Половина ее была разобрана аккурат перед зимой. И вот сегодня, как пишут жильцы, под тяжестью снега рухнул еще один кусок аварийной крыши. Перебив трубы отопления на чердаке. Это видео с 4 и 3 этажей 2-го подъезда. Отключают отопление», – сказано в телеграм-канале «Стреляй, Глеб Егорыч».

Как позже сообщила администрация Томска, на одном участке крыши обрушились стропила. На место прибыл и.о. главы района Вячеслав Шипицын.

По словам Шипицына, обрушение произошло из-за того, что УК вовремя не убрала снег с крыши. Соответствующие предписания городские власти выносили обслуживающей организации, однако они не были исполнены.

«В феврале районная администрация была вынуждена обратиться за содействием в прокуратуру и профильный областной департамент, но и это не повлияло на действия УК. Администрация района готова помочь жителям пострадавших квартир оформить необходимые документы для того, чтобы взыскать с виновных стоимость причинённого ущерба», – отметил Шипицын.

При падении произошло повреждение системы отопления на чердаке. В настоящее время управляющая компания устраняет повреждение, дом не отключен от ресурса.

Шипицын добавил, что с 13 марта начинается капитальный ремонт крыши дома. Подрядчиком стала компания «Капстехнострой-С». Работы необходимо завершить до конца июля.

Напомним, ранее мы писали о том, что жильцы горевшего дома на улице Кулагина, 35 в Томске не могут начать ремонт в квартирах из-за того, что в доме еще не восстановлена крыша.