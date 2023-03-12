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НовостиОбщество12 марта 2023 13:18

СК проверит информацию об обрушении части крыши в доме на улице Кулагина в Томске

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Алёна Мищенко
Следователи проводят проверку информации об обрушении части крыши в доме на Кулагина.

Следователи проводят проверку информации об обрушении части крыши в доме на Кулагина.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи проводят проверку по размещенной в сети информации об обрушении части крыши жилого дома на улице Кулагина, 35 в Томске. Об этом сообщает СУ СК по Томской области.

Напомним, 12 марта в доме на улице Кулагина, 35, на крыше которого в ноябре 2022 года произошел крупный пожар, из-за снега обрушилась часть крыши. Из-за этого жильцов затопило талыми водами.

"Как следует из сообщения, сегодня под тяжестью снежного покрова произошло обрушение части крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по ул.Салтыкова-Щедрина, 37 в г.Томске, в результате чего повреждена труба отопления и затоплены верхние этажи дома", - говорится в сообщении

Следователи проводят по данному факту доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.