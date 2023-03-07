Михаил Ратнер пообещал помочь томским предпринимателям пространства “Зелёная улица” наладить диалог с МЧС

По словам исполняющего обязанности мэра, администрация никогда не ставила цели закрыть заведение. Фото: Анна Ковалёва

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер 6 марта встретился с владельцами и арендаторами пространства “Зелёная улица” и побывал в опечатанном здании. Предприниматели обсудили возможные пути решения проблем, сообщили в пресс-службе городской администрации.

1 марта приставы закрыли заведение из-за нарушений правил пожарной безопасности, создающих угрозу здоровью и жизни гостей. По словам арендаторов, часть неисправностей уже устранили. Специалисты демонтировали деревянный козырёк и декор в здании. Предприниматели готовы возобновить работу на первом этаже без открытия второго, так как внутренний балкон проверяющие сочли небезопасным. Бизнесмены попросили Ратнера организовать диалог с надзорными органами.

По словам исполняющего обязанности мэра, администрация никогда не ставила цели закрыть заведение, власти отреагировали на предписание прокуратуры. Михаил Ратнер пообещал посодействовать взаимодействию владельцев точек и экспертами из МЧС для оперативного устранения недостатков и приведения пространства в соответствие с пожарными требованиями.

Михаил Ратнер отметил, что “Зелёная улица” - не единственное заведение, представление по которому прокуратура направила в мэрию. Бизнесменам необходимо быстро ликвидировать проблемы. В администрации готовы помогать по мере возможности.

Напомним, кандидат на пост мэра Томска Лучшев высказался о закрытии пространства “Зелёная улица”.