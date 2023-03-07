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НовостиОбщество7 марта 2023 8:52

Михаил Ратнер пообещал помочь томским предпринимателям пространства “Зелёная улица” наладить диалог с МЧС

Исполняющий обязанности мэра отметил, что прокуратура направила представление ещё по нескольким заведениям общепита
Дарья Черникова
По словам исполняющего обязанности мэра, администрация никогда не ставила цели закрыть заведение.

По словам исполняющего обязанности мэра, администрация никогда не ставила цели закрыть заведение.

Фото: Анна Ковалёва

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер 6 марта встретился с владельцами и арендаторами пространства “Зелёная улица” и побывал в опечатанном здании. Предприниматели обсудили возможные пути решения проблем, сообщили в пресс-службе городской администрации.

1 марта приставы закрыли заведение из-за нарушений правил пожарной безопасности, создающих угрозу здоровью и жизни гостей. По словам арендаторов, часть неисправностей уже устранили. Специалисты демонтировали деревянный козырёк и декор в здании. Предприниматели готовы возобновить работу на первом этаже без открытия второго, так как внутренний балкон проверяющие сочли небезопасным. Бизнесмены попросили Ратнера организовать диалог с надзорными органами.

По словам исполняющего обязанности мэра, администрация никогда не ставила цели закрыть заведение, власти отреагировали на предписание прокуратуры. Михаил Ратнер пообещал посодействовать взаимодействию владельцев точек и экспертами из МЧС для оперативного устранения недостатков и приведения пространства в соответствие с пожарными требованиями.

Михаил Ратнер отметил, что “Зелёная улица” - не единственное заведение, представление по которому прокуратура направила в мэрию. Бизнесменам необходимо быстро ликвидировать проблемы. В администрации готовы помогать по мере возможности.

Напомним, кандидат на пост мэра Томска Лучшев высказался о закрытии пространства “Зелёная улица”.