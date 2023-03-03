Прокуратура заявила о безынициативности и бездейственности мэрии Томска

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В феврале 2023 года прокуратура Томской области потребовала от мэрии принять меры в отношении пространства «Зеленая улица». Как рассказали наши коллеги из «АиФ-Томск», в представлении надзорного органа фигурировали слова «бездействие», «безынициативность» и «пассивность позиции». Напомним, в итоге администрация города подала в суд на собственников перестроенных помещений, признанных опасными.

В пресс-службе самой мэрии уточнили, что причиной составления иска стало несоблюдение собственниками помещений строительных и градостроительных норм. В частности, опасность для граждан стала представлять самовольная пристройка к зданию по адресу пр. Кирова, 5, строение 12 (он же ул. Усова, 6).

Как рассказали журналисты «АиФ-Томск», в определении Арбитражного суда перечислены конкретные нарушения, допущенные ответчиком. Так, из-за строительства антресоли для предприятия общепита изменился класс функциональной пожарной опасности самого здания. Пристройка не соответствует характеристикам в документации. Также отсутствует декларация пожарной безопасности. Кроме того, при ремонте помещения использовали пожароопасные материалы отделки и не предусмотрели систему противодымной вентиляции.

Ранее «КП-Томск» рассказал, что из-за комплекса выявленных нарушений «Зеленую улицу» закрыли по решению суда. Выдвинуто требование вернуть постройке первоначальный вид.

Читайте также Томские власти прокомментировали закрытие пространства «Зелёная улица»